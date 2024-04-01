Прогноз погоди у Харкові на 1 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 17–22°.
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День повний можливостей! Гороскоп обіцяє, що все буде під силу. Важливо зберігати емоційну рівновагу успіху. Зосередьтеся на любові, спілкуванні та фінансах.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Звичай веселитися, жартувати та обманювати один одного саме 1 квітня існує у дуже багатьох країнах.
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