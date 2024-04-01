01.04.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 17–22°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

хмарне небо сповіщає, що найближчим часом заморозків не буде;

птахи літають низько — до дощу;

якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди;

якщо день вітряний, то й весь рік буде таким;

цього часу у небі з'являються перші шуліки.