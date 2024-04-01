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01.04.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 квітня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 17–22°.

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Народні прикмети

  • хмарне небо сповіщає, що найближчим часом заморозків не буде;
  • птахи літають низько — до дощу;
  • якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди;
  • якщо день вітряний, то й весь рік буде таким;
  • цього часу у небі з'являються перші шуліки.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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