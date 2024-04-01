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01.04.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Харківських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах

Харківські патрульні надали поради автомобілістам.


Харківських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці попереджають керманичів автівок, що вдень 2 квітня 2024 року по Харкову та області очікуються пориви південного вітру, 15–20м/с., оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Такі  погодні умови можуть
 
  • спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів
  • порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць. 
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Патрульні порадили водіям:
 
  • дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції,
  • не здійснювати ризикованих маневрів;
  • під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;
  • заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами і перехрестями, світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;
  • користуватися засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
 
Друзі, за необхідності, ви завжди можете звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102.
 
Тэги:  поради, погода, харків
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