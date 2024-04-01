Харківських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах

В этот день

Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День повний можливостей! Гороскоп обіцяє, що все буде під силу. Важливо зберігати емоційну рівновагу успіху. Зосередьтеся на любові, спілкуванні та фінансах.

Прогноз погоди у Харкові на 1 квітня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.