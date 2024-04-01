01.04.2024 19:00 Дмитро Колонєй
Харківських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
Харківські патрульні надали поради автомобілістам.
Харківських водіїв попереджають про небезпеку на дорогах
Як повідомляє РЕДПОСТ
, правоохоронці попереджають
керманичів автівок, що вдень 2 квітня 2024 року по Харкову та області очікуються пориви південного вітру, 15–20м/с., оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть
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спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів
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порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць.
Патрульні порадили водіям:
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дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції,
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не здійснювати ризикованих маневрів;
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під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;
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заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами і перехрестями, світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;
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користуватися засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Друзі, за необхідності, ви завжди можете звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102.
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