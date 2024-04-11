11.04.2024 15:23 Дмитро Колонєй

Спортсмени Харківщини стали переможцями та призерами Кубку світу

Представники Харківщини вибороли медалі на престижних змаганнях у Будапешті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , спортсмени Харківщини вибороли медалі на етапі Кубка світу з акробатичного рок-н-ролу, який

відбувся в угорській столиці місті Будапешт 6 та 7 квітня 2024 року.

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У змаганнях взяли участь 784 спортсмена з 14 країн. У складі збірної України харків’яни відзначилися в змаганнях серед юніорів та юнаків, здобувши 2 золоті та 1 срібну нагороди.

Золото у категорії юніори завоювали Георгій Тагайбай та Єлизавета Каверіна.

Срібні медалі здобули Дмитро Потаман і Амалія Криклива.

Дві харківські пари в юніорських змаганнях потрапили у першу десятку. Олександр Ляшенко та Аделаїда Кушка посіли п’яте місце, а Ілля Пивовар і Анна Наговіцина – сьоме.

Переможцями серед юнаків стали Тимур Чахоян і Бєата Єрзунова.

Ще один харківський дует Максим Шпеньков і Віра Литвиненко опинився в кроці від нагороди, посівши четверте місце.

В змаганнях серед дорослих у категорія «основний клас контактний стиль» харків’яни залишилися без медалей. Олексій Шпеньков і Кира Сідорова стали п’ятими.