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11.04.2024  15:23   Дмитро Колонєй

Спортсмени Харківщини стали переможцями та призерами Кубку світу

Представники Харківщини вибороли медалі на престижних змаганнях у Будапешті.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спортсмени Харківщини вибороли медалі на етапі Кубка світу з акробатичного рок-н-ролу, який
відбувся в угорській столиці місті Будапешт 6 та 7 квітня 2024 року.
 
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У змаганнях взяли участь 784 спортсмена з 14 країн. У складі збірної України харків’яни відзначилися в змаганнях серед юніорів та юнаків, здобувши 2 золоті та 1 срібну нагороди.
 
  • Золото у категорії юніори завоювали Георгій Тагайбай та Єлизавета Каверіна.
  • Срібні медалі здобули Дмитро Потаман і Амалія Криклива.
 
Дві харківські пари в юніорських змаганнях потрапили у першу десятку. Олександр Ляшенко та Аделаїда Кушка посіли п’яте місце, а Ілля Пивовар і Анна Наговіцина – сьоме.
 
  • Переможцями серед юнаків стали Тимур Чахоян і Бєата Єрзунова.
Ще один харківський дует Максим Шпеньков і Віра Литвиненко опинився в кроці від нагороди, посівши четверте місце.
 
В змаганнях серед дорослих у категорія «основний клас контактний стиль» харків’яни залишилися без медалей. Олексій Шпеньков і Кира Сідорова стали п’ятими.
 
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