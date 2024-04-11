11.04.2024 15:23 Дмитро Колонєй
Спортсмени Харківщини стали переможцями та призерами Кубку світу
Представники Харківщини вибороли медалі на престижних змаганнях у Будапешті.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, спортсмени Харківщини вибороли медалі на етапі Кубка світу з акробатичного рок-н-ролу, який
відбувся в угорській столиці місті Будапешт 6 та 7 квітня 2024 року.
У змаганнях взяли участь 784 спортсмена з 14 країн. У складі збірної України харків’яни відзначилися в змаганнях серед юніорів та юнаків, здобувши 2 золоті та 1 срібну нагороди.
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Золото у категорії юніори завоювали Георгій Тагайбай та Єлизавета Каверіна.
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Срібні медалі здобули Дмитро Потаман і Амалія Криклива.
Дві харківські пари в юніорських змаганнях потрапили у першу десятку. Олександр Ляшенко та Аделаїда Кушка посіли п’яте місце, а Ілля Пивовар і Анна Наговіцина – сьоме.
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Переможцями серед юнаків стали Тимур Чахоян і Бєата Єрзунова.
Ще один харківський дует Максим Шпеньков і Віра Литвиненко опинився в кроці від нагороди, посівши четверте місце.
В змаганнях серед дорослих у категорія «основний клас контактний стиль» харків’яни залишилися без медалей. Олексій Шпеньков і Кира Сідорова стали п’ятими.
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