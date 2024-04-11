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11.04.2024  15:41   Дмитро Колонєй

Ми робимо все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити все, що зруйнували росіяни - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував становище, у якому наразі знаходиться місто.


Ми робимо все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити все, що зруйнували росіяни - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що у міської влади та профільних служб є чіткий план дій для сталої роботи систем тепло- та енергопостачання.
 
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Фахівці працюють з профільними міністерствами, міжнародними партнерами та банками в напрямку відновлення об'єктів критичної інфраструктури.
 
Очильник міста зазначив, що у Харкові потрібно змінити дуже багато. Для цього необхідні кошти та час. У Харкові робиться и робитиметься все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити все, що зруйнувала РФ.
 
"Я вдячний кожному харків'янину, хто працює заради перемоги. Усі на місцях - виробничі установи, комунальні підприємства, городяни. Разом ми впораємося з будь-якими викликами!" - наголосив Ігор Терехов.
 
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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