11.04.2024 15:41 Дмитро Колонєй

Ми робимо все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити все, що зруйнували росіяни - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував становище, у якому наразі знаходиться місто.



Ми робимо все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити все, що зруйнували росіяни - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що у міської влади та профільних служб є чіткий план дій для сталої роботи систем тепло- та енергопостачання.

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Фахівці працюють з профільними міністерствами, міжнародними партнерами та банками в напрямку відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

Очильник міста зазначив, що у Харкові потрібно змінити дуже багато. Для цього необхідні кошти та час. У Харкові робиться и робитиметься все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити все, що зруйнувала РФ.

"Я вдячний кожному харків'янину, хто працює заради перемоги. Усі на місцях - виробничі установи, комунальні підприємства, городяни. Разом ми впораємося з будь-якими викликами!" - наголосив Ігор Терехов.