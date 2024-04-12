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12.04.2024  19:11   Дмитро Колонєй

Єдиний шанс зберігти людей та інфраструктуру це посилити захист неба - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов виступив на Конгресі місцевих та регіональних влад.


Єдиний шанс зберігти людей та інфраструктуру це посилити захист неба - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поділився враженнями від участі у Конгресі місцевих та регіональних влад. Він зазначив, що вся увага форуму обʼєднана навколо нашого міста, адже Президент, Уряд, міжнародні партнери України — розуміють складність ситуації в місті та важливість мобілізувати максимум ресурсів на його підтримку.
 
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"Держава чує нас і вже готова допомогти генераторами для багатоповерхівок, мобільними ТЕЦ, когенераційними установками і надати преференції міському бізнесу. 
 
Але тільки цього недостатньо, аби ефективно протидіяти ракетному терору росії. Єдиний шанс захистити мирних людей та зберегти критичну інфраструктуру — посилити захист неба. 
 
Тому і ми, і центральна влада будемо продовжувати працювати далі у цьому напрямку, доки не отримаємо сучасні системи ППО", - підсумував Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада та комунальники роблять все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити все, що зруйнували росіяни.
 
Тэги:  ігор терехов, харків
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