12.04.2024 19:11 Дмитро Колонєй

Єдиний шанс зберігти людей та інфраструктуру це посилити захист неба - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов виступив на Конгресі місцевих та регіональних влад.



Єдиний шанс зберігти людей та інфраструктуру це посилити захист неба - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поділився враженнями від участі у Конгресі місцевих та регіональних влад. Він зазначив, що вся увага форуму обʼєднана навколо нашого міста, адже Президент, Уряд, міжнародні партнери України — розуміють складність ситуації в місті та важливість мобілізувати максимум ресурсів на його підтримку.

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"Держава чує нас і вже готова допомогти генераторами для багатоповерхівок, мобільними ТЕЦ, когенераційними установками і надати преференції міському бізнесу.

Але тільки цього недостатньо, аби ефективно протидіяти ракетному терору росії. Єдиний шанс захистити мирних людей та зберегти критичну інфраструктуру — посилити захист неба.

Тому і ми, і центральна влада будемо продовжувати працювати далі у цьому напрямку, доки не отримаємо сучасні системи ППО", - підсумував Ігор Терехов.