12.04.2024 19:41 Дмитро Колонєй
Ворог тероризував авіабомбами чотири селища Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, в Харківській області наступна бойова ситуація:
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стрілеча, Землянки Харківської області.
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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий та Курилівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Кислівка Харківської області.
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