    
Главная Новини Харкова Армія Ворог тероризував авіабомбами чотири селища Харківщини
12.04.2024  19:41   Дмитро Колонєй

Ворог тероризував авіабомбами чотири селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стрілеча, Землянки Харківської області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий та Курилівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Кислівка Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 квітня 2024 року
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.04 Надзвичайні події Російські військові обстрілювали рятувальників, які гасили пожежу на Харківщині (фото) 12.04 Армія Що загрожує чоловікам, які не оновять дані за новим законом про мобілізацію 12.04 Надзвичайні події Окупанти вбили літню людину на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 