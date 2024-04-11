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11.04.2024  20:00   

Росіяни обстрілювали селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Обстрілювали селища Харківщини окупанти
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 
 
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  • На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері  10 квітня 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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