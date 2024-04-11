Росіяни обстрілювали селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 квітня 2024 року.
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Мобільний та емоційний день. Будьте активними, але обережними у спілкуванні. Справи можуть бути продуктивними, але варто уникати конфліктів.
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