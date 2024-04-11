11.04.2024 19:33 Дмитро Колонєй

Через удар ворога по Харківщині поранено дідуся (відео)

Окупанти атакували села Харківщини авіабомбами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 11 квітня 2024 року близько 16:00 росіяни завдали авіаудар по с. Великі Проходи Харківського району.

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Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.

Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні.

У двох жінок гостра реакція на стрес.

Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці.

Попередньо, ворог атакував село авіабомбою.

Близько 17:00 окупаційна армія нанесла авіаудар попередньо керованою авіабомбою по будівлі лісового господарства у селі Верхня Писарівка Вовчанської громади. ????В результаті обстрілу травми отримали два працівники лісництва: чоловіки 52 та 46 років. З мінно-вибуховими травмами потерпілих доставили до лікарні. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.