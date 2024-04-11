11.04.2024 19:33 Дмитро Колонєй
Через удар ворога по Харківщині поранено дідуся (відео)
Окупанти атакували села Харківщини авіабомбами.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 11 квітня 2024 року близько 16:00 росіяни завдали авіаудар
по с. Великі Проходи Харківського району.
Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.
Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні.
У двох жінок гостра реакція на стрес.
Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці.
Попередньо, ворог атакував село авіабомбою.
Близько 17:00 окупаційна армія нанесла авіаудар
попередньо керованою авіабомбою по будівлі лісового господарства у селі Верхня Писарівка Вовчанської громади.
????В результаті обстрілу травми отримали два працівники лісництва: чоловіки 52 та 46 років. З мінно-вибуховими травмами потерпілих доставили до лікарні.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости