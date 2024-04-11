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11.04.2024  19:33   Дмитро Колонєй

Через удар ворога по Харківщині поранено дідуся (відео)

Окупанти атакували села Харківщини авіабомбами.

Поранено дідуся через авіаудар по селу Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 квітня 2024 року близько 16:00 росіяни завдали авіаудар по с. Великі Проходи Харківського району.
 
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Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.
 
Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні.
У двох жінок гостра реакція на стрес.
Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці.
 
Попередньо, ворог атакував село авіабомбою.
 
Поранено дідуся через авіаудар по селу Харківщини
 
Близько 17:00 окупаційна армія нанесла авіаудар попередньо керованою авіабомбою по будівлі лісового господарства у селі Верхня Писарівка Вовчанської громади. 
????В результаті обстрілу травми отримали два працівники лісництва: чоловіки 52 та 46 років. З мінно-вибуховими травмами потерпілих доставили до лікарні.
 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 

 

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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