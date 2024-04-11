11.04.2024 19:14

Харківські газовики щодня відновляють газопостачання у два десятки осель

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» щоденно працюють над відновленням газопостачання до осель містян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з.початку місяця харківські газовики відновили газопостачання до близько 200 осель в в різних районах Харкова.

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Зокрема, газопостачання було відновлено містянам, чиї домівки постраждали внаслідок нещодавніх російських обстрілів у Шевченківському та Новобаварському районі, а також індивідуально до тих споживачів, які повертаються додому.

Відновлення газопостачання відбувалося з дотриманням вимог Правил безпеки до тих осель, де це технічного можливо, та після того, як газовики обстежили систему на щільність та герметичність.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові заміняють , без відключення води, десятки метрів зношеного трубопроводу.