11.04.2024 18:47
Після ранкового обстрілу харківські комунальники – на своїх постах (фото)
Незважаючи на ранковий масований ракетний обстріл, харківські комунальники продовжують виконувати всою роботу.
Індустріальний район. Подвір’я одного з найбільших будинків у місті – тут аж 38 під’їздів. Тож і роботи з благоустрою території тут багато.
І, попри те, що сьогоднішній світанок для харків’ян знову розпочався з масованого ракетного обстрілу, харківські комунальники зрання на своєму посту. Приводять до ладу цю велику прибудинкову територію, повідомляє РЕДПОСТ
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Наразі тут триває відновлення елементів благоустрою після зимового періоду, розповідає начальник дільниці.
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"Нашими робітниками виконується очищення та фарбування елементів благоустрою, висадка багаторічних та однорічних квітів, оновлення наявних клумб та оформлення нових клумб, підмітання виходів з під’їзду, обрізка кущів, дерев, розпушування газонів. Знімають об’яви на дошках оголошення. Це дуже тяжкий труд. В нас працюють люди різного віку, як молоді, так і похилого. І ми запрошуємо всіх охочуючих приєднатися до нашого дружнього колективу" - розповідає Альона Безрук, начальник дільниці з санітарного очищення № 2 Індустріального району КП “Харківблагоустрій”.
Комунальники дбайливо чистять кожну тротуарну доріжку, з кущів створюють красиву живу огорожу, молоді весняні газони перетворюють на зелені коври, ретельно підбирають кожну квіточку для дворових клумб. Працюють з завзяттям, з любов’ю, з посмішками на обличчях, наче і немає щохвилинної загрози обстрілів, наче й не довелось прокинутись цього дня о п’ятій ранку від вибухів. І в цьому проявляється незламність харків’ян, жага до життя і любов до свого міста.
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