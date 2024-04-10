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10.04.2024  19:07   Дмитро Колонєй

Загарбники скинули авіабомби на 5 мирних селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Скинули авіабомби на 5 мирних селищ Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дергачі, Липці, Вовчанськ Харківської області. 
 
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  • На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курилівка та Кругляківка  Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 квітня 2024 року.

 

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