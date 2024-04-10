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10.04.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 3 атаки ворога

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
 
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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