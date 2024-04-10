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10.04.2024  08:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталося 36 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 9 по 10 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих, добровільних пожежних команд.
 
Ворог спричинив 2 пожежі у Ізюмському районі області та Харкові. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
 
Мешканцям с. Іванівське Красноградського району рятувальники доставили 4 т. питної води.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
За цей період рятувальниками здійснено 71 оперативний виїзд, з яких:
 
  • 50 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 10 – на допомогу населенню;
  • 2 – на чергування;
  • 1 – на перевірку після обстрілу;
  • 7 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку відбито 3 атаки ворога.

Тэги:  агрессия россии, харків
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