У Харківській області сталося 36 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 9 по 10 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку відбито 3 атаки ворога.
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Сьогодні варто бути активним та самостійним. Уникайте конфліктів та потрапляння у залежність від інших. Проекти будуть успішними, але варто очікувати на деякі складнощі.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
10 квітня у різних країнах світу відзначається чергове сімейне свято – День братів та сестер.
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