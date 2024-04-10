10.04.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Обстріл Харкова та області: оперативна інформація від ХОВА на ранок 10 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

9 квітня 14:58 у м. Харків внаслідок обстрілу УМБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та 4 автівки. Постраждали четверо людей, працівники підприємства: жінка 33 років та чоловіки 27, 31 і 55 років.

Також під обстрілом перебувала: Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці та ін. Авіаударів зазнали н.п. Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова.

10 квітня 00:30 внаслідок обстрілу с. Гусарівка Ізюмського району пошкоджено будівлю навчального закладу. Без постраждалих.

22:30 у смт Борова Ізюмського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу 2 КАБ пошкоджені 7 будинків, будівля двох кафе, гараж, автівка ЕМД, господарчі споруди. Без постраждалих.

16:00 у с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені будинок, господарчі споруди. Без постраждалих.

15:00 у с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені будинки, ворота, паркан. Без постраждалих.

13:50 внаслідок обстрілу РСЗВ с. Стариця Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Поранений 63-річний чоловік.

11:30 у с. Загризове Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу БПЛА «Ланцет» пошкоджено 2 екскаватори. Без постраждалих.

9 квітня 8:00 у с. Подоли Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені приватний будинок, гараж. Без постраждалих.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram