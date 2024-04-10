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10.04.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

Обстріл Харкова та області: оперативна інформація від ХОВА на ранок 10 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
9 квітня 14:58 у м. Харків внаслідок обстрілу УМБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та 4 автівки. Постраждали четверо людей, працівники підприємства: жінка 33 років та чоловіки 27, 31 і 55 років.
 
Також під обстрілом перебувала: Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці та ін. Авіаударів зазнали н.п. Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова.
 
10 квітня 00:30 внаслідок обстрілу с. Гусарівка Ізюмського району пошкоджено будівлю навчального закладу. Без постраждалих.
 
22:30 у смт Борова Ізюмського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу 2 КАБ пошкоджені 7 будинків, будівля двох кафе, гараж, автівка ЕМД, господарчі споруди. Без постраждалих.
 
16:00 у с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені будинок, господарчі споруди. Без постраждалих.
 
 
15:00 у с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені будинки, ворота, паркан. Без постраждалих.
 
13:50 внаслідок обстрілу РСЗВ с. Стариця Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Поранений 63-річний чоловік.  
 
11:30 у с. Загризове Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу БПЛА «Ланцет» пошкоджено 2 екскаватори. Без постраждалих.
 
9 квітня 8:00 у с. Подоли Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені приватний будинок, гараж. Без постраждалих. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталося 36 пожеж в екосистемах.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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