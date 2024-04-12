Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
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Мобільний та емоційний день. Будьте активними, але обережними у спілкуванні. Справи можуть бути продуктивними, але варто уникати конфліктів.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.
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