12.04.2024 08:55 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 11 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2039 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.
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Зварник – 25 000 грн.
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Бухгалтер – 20 000 грн.
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Клішист – 19 990 грн.
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Друкар флексографічного друкування – 18 500 грн.
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Вантажник – 17 000 грн.
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Апаратник приготування хімічних розчинів – 16 100 грн.
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Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн.
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Адміністратор – 15 000 грн.
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Інженер з безпеки руху – 13 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харків та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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