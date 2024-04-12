Постраждалі та руйнування: оперативна інформація від ХОВА на ранок 12 квітня

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Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Мобільний та емоційний день. Будьте активними, але обережними у спілкуванні. Справи можуть бути продуктивними, але варто уникати конфліктів.

Прогноз погоди у Харкові на 11 квітня У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.