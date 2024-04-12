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12.04.2024  08:35   Віталій Хінєвіч

Постраждалі та руйнування: оперативна інформація від ХОВА на ранок 12 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під обстрілом ворога перебувала: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Борова.
 
О 16:40 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Верхня Писарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лісового господарства. Постраждали двоє чоловіків 52 та 46 років.
 
16:15 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Великі Проходи. Внаслідок обстрілу горіло 2 господарчі споруди та 3 будинки. Постраждав 76-річний чоловік. 
 
13:16 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів гараж.
 
12:13 Харківська ТГ, Вільхівська ТГ. Обстріл по відкритій території. 
 
10:35 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів ліс. 
 
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
 
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 45,87 га території, знищили 433 вибухонебезпечні предмети.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники гасили пожежі, що виникли після обстрілів у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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