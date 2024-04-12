12.04.2024 08:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники гасили пожежі, що виникли після обстрілів у Харківській області

Протягом доби з 11 по 12 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Ворог спричинив 6 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

російські війська завдали артилерійського удару по житловим будинкам міста Куп'янськ. Один зі снарядів влучив у гараж на території приватного домогосподарства, спричинивши пожежу. На момент прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 20 кв.м.

Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорань. Надзвичайникам довелося ліквідовувати наслідки удару в умовах повторних обстрілів.

Вдень ворог завдав удару попередньо керованими авіабомбами по території місцевого лісового господарства у Чугуївському районі. Унаслідок атаки під завалами одноповерхової будівлі господарства опинився чоловік.

До місця події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медики. ДСНСники швидко визволили чоловіка з-під уламків зруйнованих конструкцій та транспортували до машини швидкої. Загалом постраждало 2 працівники лісового господарства 1972 та 1978 років народження. Їх із травмами різного ступеню тяжкості їх було госпіталізовано до лікарні.

Загалом за добу рятувальники загасили 45 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 31 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.

За цей період рятувальниками здійснено 77 оперативних виїзди, з яких:

65 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;

5 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – на допомогу населенню;

1 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через удар ворога по Харківщині поранено дідуся.