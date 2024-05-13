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13.05.2024  14:58   

KharkivMusicFest-2024 презентує дві оперні прем’єри в семістейдж форматі

KharkivMusicFest-2024 завершує свою фестивальну програму в травні, подарувавши харків'янам дві оперні прем'єри.

KharkivMusicFest-2024

Як повідомили РЕДПОСТ організатори фестивалю, 19 травня на сцені відбудеться презентація моноопери "Канаркова кантата" Георга Телемана та сюїти "Птахи" Отторіно Респігі, виконані колективом ХНАТОБ/Схід опера. Обидва вистави будуть представлені у форматі семістейдж - включаючи мізансцени, танці, костюми та оркестр, але без великих декорацій.

"Формат семістейдж (semi-stage production) є поширеним у всьому світі, – розповів головний режисер ХНАТОБ/Схід опера Армен Калоян. – Це щось середнє між класичною виставою, концертним виконанням оперних арій і шоу-виставою. У цій ексцентричній трагікомедії об'єднані легка барокова музика, можливість взаємодії з аудиторією та незвичайний вибір творів для прем'єри".

"Канаркова кантата" є одним з найвідоміших творів Георга Телемана, який був надзвичайно працьовитим композитором доби бароко. Вистава супроводжуватиметься спеціальною декорацією - подіум-кімнатою головної героїні.

Солістка кантати, лауреатка міжнародних конкурсів Юлія Антонова, виступатиме зі Симфонічним оркестром ХНАТОБ/Схід опера під керівництвом диригента Юрія Яковенка та режисера Армена Калояна.

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Другою прем'єрою вечора стане сюїта "Птахи" Отторіно Респігі, виконана Симфонічним оркестром ХНАТОБ/Схід опера під керівництвом диригента Юрія Яковенка. Ця музична композиція, яка поєднує прийоми доби Відродження та бароко з сучасними гармонічними прийомами, трансформує п'ять композицій 17-го та 18-го століть у новий оркестровий твір зі спеціально створеним відео контентом.

Початок концерту о 16:00. Заходи фестивалю відкриті для всіх бажаючих, але потребують попередньої реєстрації. Посилання на реєстрацію публікується на сторінці фестивалю у кожній окремій події. Інформацію про фестивальні події та новини можна знайти на сторінці KharkivMusicFest у Facebook.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 13 квітня по 1 червня у Харкові проходить щорічний фестиваль KharkivMusicFest. Програма фестивалю складається з виступів всесвітньо відомих зірок класичної музики, камерних концертів, концерту стипендіатів Фонду громади Харкова «Толока», арт-терапевтичних заходів, концертів для дітей з особливими потребами, а також оперної прем'єри.

Тэги:  kharkivmusicfest, харків
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