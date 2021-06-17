Аварийное отключение воды в Харькове 17 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (стояк), пр. Тракторостроителей, 67 (п. №2, стояк) до 17:00 17 июня., пр. Тракторостроителей, 126-а,б, 128-а,б до 20:00 17 июня.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 16 до 20:00 17 июня.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 107 (п. №2, стояк) до 17:00 17 июня.
Слободской район:
пр. Гагарина, 165 (кор. №3, п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 17 июня.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17 июня.
Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.
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