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10.07.2025  20:03   

Вогнеборці врятували жінку під час пожежі у харківській багатоповерхівці (фото)

Харківські фахівці з'ясовують причину виникнення полум'я.

Врятували жінку під час пожежі у багатоповерхівці вогнеборці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 10 липня 2025 року о 17:48 рятувальника стало відом про пожежу у 9-поверхівці на вулиці Йогансена Київського району міста. Коли прибули вогнеборці палали балкон і кімната квартири на 4 поверсі та частково балкон поверхом вище. Площа пожежі склала 20 м кв. 
 
Врятували жінку під час пожежі у багатоповерхівці вогнеборці: Новини Харкова
 
Врятували жінку під час пожежі у багатоповерхівці вогнеборці: Новини Харкова
 
Рятувальники винесли з задимленого під'їзду жінку, яка не могла самостійно пересуватись. О 18:00 пожежу локалізовано, а о 18:45 повністю ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється. 
 
Врятували жінку під час пожежі у багатоповерхівці вогнеборці: Новини Харкова

Врятували жінку під час пожежі у багатоповерхівці вогнеборці: Новини Харкова
 
На місці події працювали 21 рятувальник та 4 одиниці техніки ДСНС.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у трьох районах Харківщини триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

 

Тэги:  пожежа, допомога, харків
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