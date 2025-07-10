10.07.2025 19:33 Дмитро Колонєй
У Харкові відкрили меморіальну дошку видатному вченому-правознавцю та Герою України
Увічнено пам'ять Почесного громадянина Харкова Володимира Сташиса, з нагоди 100-річчя від дня його народження.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, пам’ятний знак встановили на фасаді будинку на вул. Сумській, 126, де він мешкав багато років. У заході взяли участь перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, родина Володимира Сташиса, його колеги, науковці та мешканці міста.
Олександр Новак зазначив, що Володимир Сташис зробив неоціненний внесок у розвиток юридичної освіти, науки та міста загалом.
«Володимир Володимирович був постаттю, яку добре знали й поважали не лише в Харкові, а й далеко за його межами. Він зробив величезний внесок у розвиток юридичної науки, виховав не одне покоління фахівців і багато років був серцем юридичного університету. Для Харкова це не просто науковець, а людина з великої літери, яка присвятила життя служінню знанням, державі й місту», - зазначив Олександр Новак.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про прибуття
до Харкова мистецького поїзда із експозицією Courage of a Nation.
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