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10.07.2025  19:33   Дмитро Колонєй

У Харкові відкрили меморіальну дошку видатному вченому-правознавцю та Герою України

Увічнено пам'ять Почесного громадянина Харкова Володимира Сташиса, з нагоди 100-річчя від дня його народження.

Відкрили меморіальну дошку видатному вченому-правознавцю та Герою України у центрі міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, пам’ятний знак встановили на фасаді будинку на вул. Сумській, 126, де він мешкав багато років. У заході взяли участь перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, родина Володимира Сташиса, його колеги, науковці та мешканці міста.
 
 
Олександр Новак зазначив, що Володимир Сташис зробив неоціненний внесок у розвиток юридичної освіти, науки та міста загалом.
 
«Володимир Володимирович був постаттю, яку добре знали й поважали не лише в Харкові, а й далеко за його межами. Він зробив величезний внесок у розвиток юридичної науки, виховав не одне покоління фахівців і багато років був серцем юридичного університету. Для Харкова це не просто науковець, а людина з великої літери, яка присвятила життя служінню знанням, державі й місту», - зазначив Олександр Новак.
 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про прибуття до Харкова мистецького поїзда із експозицією Courage of a Nation.
 
Тэги:  подія, харків
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