Аферисти на Харківщині виробляли мільйони фальсифікованих марок акцизного податку

10.07.2025 19:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронці продовжують масштабну спецоперації проти шахраїв.

Трьох осіб затримано безпосередньо під час здійснення протиправної діяльності, серед них – двоє іноземців. Також вилучено промислове обладнання, сировину, готову продукцію та інші докази, що підтверджують факти незаконного виготовлення підакцизної продукції.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників протизаконної схеми, її замовників і каналів розповсюдження підробленої продукції.