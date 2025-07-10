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10.07.2025  19:00   Дмитро Колонєй

Аферисти на Харківщині виробляли мільйони фальсифікованих марок акцизного податку

На Харківщині правоохоронці продовжують масштабну спецоперації проти шахраїв.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у спеціально облаштованому приміщенні на Харківщині прокуратура Харківщини, співробітникиСБУ та Нацполіції України, вилучили понад 2,5 мільйона фальсифікованих марок акцизного податку з голографічними захисними елементами, які за зовнішніми ознаками схожі на офіційні та мають високий ступінь захисту.
 
 
Трьох осіб затримано безпосередньо під час здійснення протиправної діяльності, серед них – двоє іноземців. Також вилучено промислове обладнання, сировину, готову продукцію та інші докази, що підтверджують факти незаконного виготовлення підакцизної продукції.
 
 
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників протизаконної схеми, її замовників і каналів розповсюдження підробленої продукції.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як недбалість інженерки призвела до збитків у сотні тисяч на Харківщині.

 

Тэги:  афера, шахрайство, харків
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