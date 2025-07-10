10.07.2025 18:36 Дмитро Колонєй

Мер Турина висловив готовність і надалі підтримувати Харків

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з очілником Турина Стефано Ло Руссо в рамках Конференції з відновлення України, яка проходить у Римі.



Мер Турина висловив готовність і надалі підтримувати Харків



Як повідомляє РЕДПОСТ , Ігор Терехов й Стефано Ло Руссо обговорили поточну ситуацію в Харкові та виклики воєнного часу. Мер Харкова розповів, що місто регулярно потерпає від ворожих атак та висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Турина.

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Своєю чергою Стефано Ло Руссо поділився враженнями від нещодавнього візиту до України та висловив готовність і надалі підтримувати українські міста.

«Після поїздки я попросив представників міської влади Турина завантажити додаток з оголошенням сигналу про повітряні тривоги. Я пояснив, що під час загроз усе має зупинятися, і люди повинні йти в укриття, щоб захистити своє життя. Цим я хотів донести, що переживають українці щодня. Те, що на сьогоднішній конференції зібралося стільки людей, свідчить про неабияку увагу до України. Тут ми можемо поділитися ідеями з відновлення міст і закріпити співпрацю наших муніципалітетів, зокрема і з Харковом», - зазначив мер Турина.

Нагадаємо, праніше РЕДПОСТ писав, що у Римі на конференції Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery презентували проєкт «Науковий квартал», розроблений в рамках Генерального плану розвитку Харкова.