    
Главная Новини Харкова Влада Мер Турина висловив готовність і надалі підтримувати Харків
10.07.2025  18:36   Дмитро Колонєй

Мер Турина висловив готовність і надалі підтримувати Харків

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з очілником Турина Стефано Ло Руссо в рамках Конференції з відновлення України, яка проходить у Римі.


Мер Турина висловив готовність і надалі підтримувати Харків
Як повідомляє РЕДПОСТ, Ігор Терехов й  Стефано Ло Руссо обговорили поточну ситуацію в Харкові та виклики воєнного часу. Мер Харкова розповів, що місто регулярно потерпає від ворожих атак та висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Турина. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Своєю чергою  Стефано Ло Руссо  поділився враженнями від нещодавнього візиту до України та висловив готовність і надалі підтримувати українські міста.
 
 
«Після поїздки я попросив представників міської влади Турина завантажити додаток з оголошенням сигналу про повітряні тривоги. Я пояснив, що під час загроз усе має зупинятися, і люди повинні йти в укриття, щоб захистити своє життя. Цим я хотів донести, що переживають українці щодня. Те, що на сьогоднішній конференції зібралося стільки людей, свідчить про неабияку увагу до України. Тут ми можемо поділитися ідеями з відновлення міст і закріпити співпрацю наших муніципалітетів, зокрема і з Харковом», - зазначив мер Турина.
 
Нагадаємо, праніше РЕДПОСТ писав, що у Римі на конференції Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery презентували проєкт «Науковий квартал», розроблений в рамках Генерального плану розвитку Харкова.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, турин
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.07 Дороги та транспорт Харків отримає автобуси від італійських партнерів 10.07 ЖКГ ЮНІСЕФ і Харків підписали угоду про модернізацію водоканалу за євростандартами 09.07 Влада 25 мільйонів євро підуть туди, де їх чекають найбільше - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 