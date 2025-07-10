10.07.2025 17:55 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 10 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3839 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Механік – 64 990 грн.
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Машиніст екскаватора – 50 000 грн.
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Менеджер – 45 000 грн.
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Монтажник – 30 000 грн.
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Кухар – 25 000 грн.
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Фахівець з методів розширення ринку збуту – 24 900 грн.
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Шліфувальник – 23 900 грн.
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Навішувач заготовок – 21 000 грн.
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Птахівник – 20 000 грн.
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Фарбувальник – 18 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
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