10.07.2025 17:55 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 10 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3839 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Механік – 64 990 грн.

Машиніст екскаватора – 50 000 грн.

Менеджер – 45 000 грн.

Монтажник – 30 000 грн.

Кухар – 25 000 грн.

Фахівець з методів розширення ринку збуту – 24 900 грн.

Шліфувальник – 23 900 грн.

Навішувач заготовок – 21 000 грн.

Птахівник – 20 000 грн.

Фарбувальник – 18 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

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