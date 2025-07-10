10.07.2025 17:34 Дмитро Колонєй
У ставку на Харківщині потонула дитина
Обставини події встановлюються правоохоронцями Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 10 липня 2025 року в селі Зоряне Берестинського району місцеві жителі виявили в ставку та дістали з води тіло потопельника. Ним виявився 15-річний хлопчик. Як розігралас трагедія встановлюють правоохоронці.
Рятувальник нагадують про необхідінсть бути обережними під час відпочинку біля водойм.
Рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради на території міста Харкова та Харківської області купання заборонено.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що з початку липня на водоймах Немишлянського та Новобаварського районів Харкова потонули
12-річна дівчинка 34-річний чоловік.
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