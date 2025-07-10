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10.07.2025  17:34   Дмитро Колонєй

У ставку на Харківщині потонула дитина

Обставини події встановлюються правоохоронцями Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 10 липня 2025 року в селі Зоряне Берестинського району місцеві жителі виявили в ставку та дістали з води тіло потопельника. Ним виявився 15-річний хлопчик. Як розігралас трагедія  встановлюють правоохоронці.
 
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Рятувальник нагадують про необхідінсть бути обережними під час відпочинку біля водойм. 
 
Рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради на території міста Харкова та Харківської області купання заборонено.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з початку липня на водоймах Немишлянського та Новобаварського районів Харкова потонули 12-річна дівчинка 34-річний чоловік.
 
Тэги:  смерть, дитина, харків, потонув підліток
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