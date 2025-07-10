10.07.2025 17:34 Дмитро Колонєй

У ставку на Харківщині потонула дитина

Обставини події встановлюються правоохоронцями Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 10 липня 2025 року в селі Зоряне Берестинського району місцеві жителі виявили в ставку та дістали з води тіло потопельника. Ним виявився 15-річний хлопчик. Як розігралас трагедія встановлюють правоохоронці.

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Рятувальник нагадують про необхідінсть бути обережними під час відпочинку біля водойм.

Рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради на території міста Харкова та Харківської області купання заборонено.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з початку липня на водоймах Немишлянського та Новобаварського районів Харкова потонули 12-річна дівчинка 34-річний чоловік.