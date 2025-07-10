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10.07.2025  17:15   Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 1100 вибухонебезпечних предметів

З 3 по 9 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 246 га територій, виявили та знешкодили 1119 вибухонебезпечних предмети.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 186 га сільгоспугідь, більш як 7,6 кілометра ділянок автодоріг, майже 4 кілометри ліній електропередач, 0,2 га акваторії, понад 2,5 кілометра газопроводів, а також розмінували 10 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 1688 абонентів. 
 
Впродовж 9 липня піротехнічні підрозділи розмінували більш як 39 га територій, майже 29 га сільськогосподарських угідь.
 
Більше кілометра ліній електропередач, майже 200 метрів газопроводів, а також обстежили 1 домоволодіння. Виявили та знешкодили 163 вибухонебезпечних предмети.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у трьох районах Харківщини триває ліквідація масштабних лісових пожеж.
 
Тэги:  міни, харків
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