За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 1100 вибухонебезпечних предметів

З 3 по 9 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 246 га територій, виявили та знешкодили 1119 вибухонебезпечних предмети.
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Цього дня варто бути активними й реалізовувати свої плани, особливо у фінансових питаннях. Головне – не перестаратися, дотримуйтесь міри в усьому, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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