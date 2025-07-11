11.07.2025 19:27 Дмитро Колонєй
Водій "під кайфом" організував ДТП на харківському проспекті
Харківського кермувальника очікує суд.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 10 липня 2025 року харківських патрульних викликали на ДТП
по Аерокосмічному проспекту. Коли правоохоронці прибули на місце події та спілкувалися з винуватцем аварії, виявилося, що кермувальник у стані наркотичного сп'яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився. Також, при перевірці документів з'ясувалося, що чоловік не мав поліса обов'язкового страхування.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього
адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп'яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.
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