11.07.2025 19:27 Дмитро Колонєй

Водій "під кайфом" організував ДТП на харківському проспекті

Харківського кермувальника очікує суд.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 10 липня 2025 року харківських патрульних викликали на ДТП по Аерокосмічному проспекту. Коли правоохоронці прибули на місце події та спілкувалися з винуватцем аварії, виявилося, що кермувальник у стані наркотичного сп'яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився. Також, при перевірці документів з'ясувалося, що чоловік не мав поліса обов'язкового страхування.

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Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього

адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп'яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.