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11.07.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Буревій повалив дерева та пошкодив покрівлі й парапети у Харкові (фото)

Працівники СКП «Харківзеленбуд» оперативно усувають наслідки негоди в усіх районах міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади комунального підприємства ліквідують  наслідки буревію, прибираючи аварійні дерева, що впали на електромережі або заважають руху транспорту, а також опрацьовують інші заявки.
 
 
 
 
Наразі зафіксовано
  • сім пошкоджень покрівель і парапетів,
  • 17 повалених дерев,
  • 20 зламаних великих гілок, а
  • обірваний електричний дріт.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники наводять лад у  приватному секторі Харкова (фото)
 
Тэги:  негода, комунальники, харків
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