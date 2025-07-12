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12.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 липня

У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Вранці прогнозують сильний дощ із грозою, після обіду дощ послабшає, але триватиме. Увечері опади поступово припиняться.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 липня очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза, вдень град та шквал, 15 – 20 м/с.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 32–34° тепла.

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Народні прикмети

  • вранці роса і сильний туман – чекайте на ясну погоду найближчими днями;
  • немає роси – до негоди;
  • в лісі з'явилися гриби – чекайте на похолодання;
  • голосно дзижчать бджоли – буде сильна спека.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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