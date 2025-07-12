12.07.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Успіх буде на боці тих, хто зуміє контролювати емоції з самого ранку. Уникайте суперечок і зосередьтеся на заняттях, які налаштовують на позитив.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен зможе досягти багато, діючи консервативно, проте це може викликати нудьгу. Все як завжди – а це так нудно! Тому зірки радять підняти настрій невеликими змінами. Поговоріть із друзями про те, як вони урізноманітнюють своє життя – можливо, порадять фільм, новий магазин або покличуть на вечірку. Добре, якщо в особистому житті Овна буде місце експериментам, а на роботі – перевіреним методам.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець і делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє його прямолінійним бажанням висловлювати все, що Телець вважає за потрібне, що оточує прямо в обличчя. Його логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. Щоб така поведінка Тельця не стала ґрунтом для сварок, зірки радять йому спрямувати свій запал у якесь мирне русло. У справах, де оточуючі не плутаються у Тельця під ногами, він здатний зробити неможливе!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам не варто траплятися начальству на очі – є можливість потрапити під гарячу руку! Втім, мова може йти і просто про людей, від яких Близнюки в чомусь залежать або які мають на них вплив: батьків, кохану людину, друзів. Зірки кажуть, що ризик виявитися для когось «крайнім» для Близнюків дуже великий. Щоб день пройшов без образливих ексцесів, їм необхідно поставити між собою та оточуючими непробивний щит із чарівності та почуття гумору.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Ракові приготуватися до того, що йому доведеться обстоювати свої інтереси. Йдеться про судовий розгляд, про грошову суперечку або звинувачення на його адресу. Тим часом Раку навряд чи вдасться вийти переможцем зі спірної ситуації та довести оточуючим свою правоту. Навіть якщо на руках у нього залізні аргументи, зірки радять йому зачекати. Краще продемонструвати свої козирі в інший день, коли Рак матиме більше шансів на перемогу.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Для Лева настав час діяти! Можна скільки завгодно будувати плани, проте колись їх треба втілювати в життя. Можливо, Лев не міг наважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях, замовити путівку на море чи зробити покупку, про яку мріяв. Якщо так, то добрий день для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довга дорога, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може мати можливість щось виправити. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів, а може й чогось більш глобального, як взаємовідносини з близькими людьми. Звичайно, нелегко зізнатися собі та оточуючим у тому, що наробив помилок, але, зрештою, всі люди помиляються: одні більше, інші завжди. Визнавши свою неправоту в якомусь питанні, Діва не пошкодує – вона скине зі своїх плечей чималий тягар, а натомість їй відкриються нові перспективи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть демонструвати безкомпромісність, затято обрушуючись на тих, хто зважиться ставити їм палиці в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш затято Терези здатні захищати своїх друзів або всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить їм розбити в пух і порох своїх опонентів, з іншого ж – до вечора Терези можуть з подивом виявити, що нажили собі кілька нових ворогів чи нових друзів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіону не йти манівцями там, де можна рухатися безпосередньо. Прямий шлях найкоротший, але як часто ми забуваємо про це! Успішна стратегія Скорпіона проста: жодної хитрощі, обману та спроб щось приховати. У всіх сферах життя – і в дружбі, і в роботі, і в коханні – Скорпіонові допоможуть щирість та чесність. Проблеми? Розкажіть про них. Хочете чогось досягти? Заявіть про це. Чітко сформульована мета відкриє перед Скорпіоном нові можливості та нові двері.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Будь-яка дрібниця в очах Стрільця здатна прийняти розміри слона! Через це йому важко розставити пріоритети, визначившись, які справи треба робити в першу чергу, а які можна відкласти на потім. Все здаватиметься йому однаково важливим. В результаті ж Стрілець здатний хапатися відразу за все і так нічого і не встигнути. Щоб день не пройшов у безглуздих перегонах, зірки радять Стрільцеві згадати мудру думку: «Щастя людини – десь між свободою та дисципліною». Небагато дисципліни в думках і справах йому не зашкодить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може випадково образити когось, навіть зовсім не бажаючи. Зірки схиляють його до того, щоби спочатку говорити, а потім уже думати, до яких наслідків це призведе. Так що під впливом емоцій Козеріг здатний випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику неприємну правду прямо в обличчя. Щоб не плодити непорозуміння, зірки радять Козерогу вибратися туди, де всі танцюють і оглушливо гримить музика – там йому буде не до викривальних розмов.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію слід бути обережним у спілкуванні, особливо з близькими людьми. Зірки схиляють його до того, щоб діяти з наскоку там, де потрібний тонкий підхід. Крім того, Водолій здатний бути критичним щодо оточуючих, висловлюючи їм своє невдоволення. Щоб не зіпсувати стосунки з кимось із близьких, зірки радять Водолію в розмовах не торкатися болючих та делікатних тем. Вирішити проблему він все одно не зможе, а ось загострити її просто.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Навколишні можуть втягнути Риб у суперечку, безглузде обговорення чи конфлікт. Можливо, Риби навіть відчують, що хтось харчується їхніми емоціями, енергетично вампірит! Зірки радять їм у некомфортній ситуації просто піти убік. Краще для виду погодитися, ніж вступити в полеміку і потім почуватися вичавленим, як лимон. Іншими словами, не підставляйте вампірам шию - і ви виб'єте у них ґрунт з-під ніг.