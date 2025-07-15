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15.07.2025  19:00   Дмитро Колонєй

У середу не курсуватиме харківський трамвай

Чому та який трамвай не ходитиме містом поінфоррмували у хакрівському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


У середу не курсуватиме харківський трамвай
Як повідомляє РЕДПОСТ, у середу 16 и липня 2025 року не ходитиме трамвай №5.  Це пов’язано з наслідками нещодавнього буревію.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 15 липня 2025 року  тимчасово не курсують трамваї №1 та №5 через наслідки буревію, а на ділянці руху трамвая №1 запустили тимчасовий автобус від майдану Привокзального до розворотного кола «Іванівка».

 

 

Тэги:  транспорт, трамвай, харків, буревій, негода
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