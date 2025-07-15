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15.07.2025  10:36   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово скасували трамваї №1 і №5 через наслідки буревію

15 липня трамвайні маршрути №1 і №5 у Харкові зупинили рух через пошкодження інфраструктури після негоди. На маршруті трамвая №1 працює тимчасовий автобус від майдану Привокзального до розворотного кола «Іванівка».


Фото: ХМР

У Харкові сьогодні, 15 липня, трамвайні маршрути №1 та №5 тимчасово не курсують через наслідки буревію, який нещодавно пройшов містом.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, наразі на цих маршрутах проводяться відновлювальні роботи.

Для забезпечення сполучення на ділянці руху трамвая №1 запустили тимчасовий автобус. Він курсує за маршрутом від майдану Привокзального до розворотного кола «Іванівка».

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Раніше РЕДПОСТ опублікував фото, як харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди.

Тэги:  рух, трамвай, харків
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