У Харкові тимчасово скасували трамваї №1 і №5 через наслідки буревію

15 липня трамвайні маршрути №1 і №5 у Харкові зупинили рух через пошкодження інфраструктури після негоди. На маршруті трамвая №1 працює тимчасовий автобус від майдану Привокзального до розворотного кола «Іванівка».
У Харкові сьогодні, 15 липня, трамвайні маршрути №1 та №5 тимчасово не курсують через наслідки буревію, який нещодавно пройшов містом. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, наразі на цих маршрутах проводяться відновлювальні роботи.
Для забезпечення сполучення на ділянці руху трамвая №1 запустили тимчасовий автобус. Він курсує за маршрутом від майдану Привокзального до розворотного кола «Іванівка».
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Раніше РЕДПОСТ опублікував фото, як харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди.
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День не сприятиме спокійній роботі, а емоційна напруга може викликати хаос. Щоб уникнути сварок і необдуманих вчинків, краще присвятити час відпочинку та простим справам.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
З цього року 15 липня Україна відзначає День Української Державності.
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