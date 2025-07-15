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15.07.2025  11:07   Рита Парфенова

На Харківщині чоловіку оголосили підозру за вбивство пасинка під час конфлікту

У Зміївському районі 63-річний чоловік завдав смертельного удару кухонним ножем сину своєї дружини. Підозрюваного затримано, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

На Харківщині чоловіку оголосили підозру за вбивство пасинка ножем

На Харківщині слідчі оголосили підозру чоловіку, який убив свого пасинка. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Трагедія сталася 12 липня у селі Тимченки Зміївського району. Про злочин до поліції повідомив місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що вдома під час конфлікту 63-річний житель села вдарив ножем у шию 41-річного сина своєї дружини. Від отриманої травми потерпілий загинув на місці.

На Харківщині чоловіку оголосили підозру за вбивство пасинка ножем

Наступного дня слідчі Чугуївського райуправління поліції оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харкова затримала 17-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві свого знайомого. Тіло загиблого підлітка виявили в каналізаційному колекторі Індустріального району.

Тэги:  вбивство, харків
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