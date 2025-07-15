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15.07.2025  10:03   Рита Парфенова

Поліція Харківщини відкрила шість кримінальних проваджень через обстріли за добу (фото)

Впродовж минулої доби через атаки російських військ на Харків і області поліцейські зафіксували шість кримінальних проваджень, в яких задокументовано численні поранення цивільних, загибель жінки та руйнування інфраструктури.

Обстріли Харкова та області: одна жінка загинула, 13 цивільних поранено

Упродовж доби 14 липня російські війська продовжували обстрілювати Харків та кілька районів області, застосовуючи ракети, керовані авіабомби, артилерію та безпілотники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За даними правоохоронців, внаслідок атак загинула одна жінка, ще 13 людей дістали поранення, серед них є діти.

Зокрема, в Шевченківському районі Харкова FPV-дрон влучив у дорожнє покриття. Було пошкоджено трамвайну зупинку, колії та автомобіль.

Обстріли Харкова та області: одна жінка загинула, 13 цивільних поранено

У місті Златопіль два ударних БпЛА «Герань-2» спричинили руйнування адміністративних будівель, приватних осель та машин. Під час удару загинула 57-річна жінка, її 13-річна донька отримала осколкові поранення. Також постраждали п’ятеро жінок і четверо чоловіків. Усі поранені доставлені до медичних закладів.

Обстріли зафіксували і в Ізюмі та Ізюмському районі. У семи будинках пошкоджені вікна, двері та дахи.

Обстріли Харкова та області: одна жінка загинула, 13 цивільних поранено

У Чугуївському районі ворожі удари прийшлися по житловому масиву, агропідприємству та складах. Виникли пожежі, пошкоджені два вантажівки підприємства.

Обстріли Харкова та області: одна жінка загинула, 13 цивільних поранено

У Куп’янському районі снаряди влучили в приватні будинки, господарчі споруди та автівку. Поранення отримали троє місцевих мешканців, зокрема 16-річний хлопець.

У Дергачівській громаді внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок.

Обстріли Харкова та області: одна жінка загинула, 13 цивільних поранено

Поліція Харківщини протягом доби провела 18 оглядів місць подій та зареєструвала шість кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф. З початку повномасштабного вторгнення слідчі області зафіксували вже понад 25,5 тисяч таких злочинів.

Обстріли Харкова та області: одна жінка загинула, 13 цивільних поранено

Окремо правоохоронці нагадують, що триває евакуація мешканців населених пунктів, де обстріли не припиняються і де оголошено обов’язкову евакуацію. Заявки на евакуацію приймають за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 9 населених пунктів області з авіації, дронів та артилерії.

Обстріли Харкова та області: одна жінка загинула, 13 цивільних поранено

Обстріли Харкова та області: одна жінка загинула, 13 цивільних поранено

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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