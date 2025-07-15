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15.07.2025  08:43   Рита Парфенова

За добу на Харківщині: 1 загиблий, 9 поранених, серед них двоє дітей – наслідки нових обстрілів

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 9 населених пунктів області з авіації, дронів та артилерії. Пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури.


На фото: м. Златопіль
Фото: Прокуратура Харківської області

Упродовж минулої доби під ударами противника опинилися Харків та ще дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

В результаті атак у Златополі загинула 67-річна жінка, ще дев’ятеро мешканців області отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Травм зазнали:

  • у Златополі: 69-річний чоловік, жінки 32, 56 та 68 років, а також 13-річна дівчина;
  • у Борівському Шевченківської громади: 16-річний підліток;
  • у Куп’янську: 49-річний чоловік;
  • у Приколотному Вільхуватської громади: жінка 68 років;
  • у Великому Бурлуку: 52-річний чоловік.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар fpv-дроном по трамвайній зупинці.

Ворог застосовував по Харківщині різні типи озброєння, серед них:

  • 16 некерованих авіаційних ракет;
  • 8 керованих авіабомб (КАБ);
  • 11 БпЛА типу «Шахед»;
  • 10 дронів «Герань-2»;
  • 2 дрони «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в різних районах області:

  • у Харкові: зупинка транспорту та автомобіль;
  • у Куп’янському районі: будинки, магазин, кілька автомобілів;
  • у Ізюмському районі: два приватні будинки в Барвінковому;
  • у Чугуївському районі: складське приміщення в Чугуєві;
  • у Богодухівському районі: будинок культури, магазин, автівки в Золочеві;
  • у Лозівському районі: адміністративна будівля, храм і автомобілі в Златополі.

Підрозділи ДСНС працювали на місцях атак, проводячи аварійно-рятувальні роботи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 15 липня внаслідок ударів БпЛА по Харківщині пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, зафіксовано займання сухої трави.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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