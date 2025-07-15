За добу на Харківщині: 1 загиблий, 9 поранених, серед них двоє дітей – наслідки нових обстрілів

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 9 населених пунктів області з авіації, дронів та артилерії. Пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури.
Упродовж минулої доби під ударами противника опинилися Харків та ще дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
В результаті атак у Златополі загинула 67-річна жінка, ще дев’ятеро мешканців області отримали поранення, серед них — двоє дітей.
Травм зазнали:
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар fpv-дроном по трамвайній зупинці.
Ворог застосовував по Харківщині різні типи озброєння, серед них:
Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в різних районах області:
Підрозділи ДСНС працювали на місцях атак, проводячи аварійно-рятувальні роботи.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 15 липня внаслідок ударів БпЛА по Харківщині пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, зафіксовано займання сухої трави.
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День не сприятиме спокійній роботі, а емоційна напруга може викликати хаос. Щоб уникнути сварок і необдуманих вчинків, краще присвятити час відпочинку та простим справам.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
З цього року 15 липня Україна відзначає День Української Державності.
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