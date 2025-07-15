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15.07.2025  08:37   Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбили 11 атак ворога: що відомо про ситуацію на фронті

Російські війська минулої доби п’ять разів атакували в районах Вовчанська та Зеленого, а також шість разів штурмували позиції українських сил на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили п’ять наступальних спроб у районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак противника. Українські сили оборони тримали оборону та відбивали штурми в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового, а також у напрямках Піщаного, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

генштаб зсу мапа

Оборонні дії тривають, ситуація перебуває під контролем українських військових.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 15 липня внаслідок ударів БпЛА по Харківщині пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, зафіксовано займання сухої трави.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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