На Харківщині за добу відбили 11 атак ворога: що відомо про ситуацію на фронті

Російські війська минулої доби п’ять разів атакували в районах Вовчанська та Зеленого, а також шість разів штурмували позиції українських сил на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили п’ять наступальних спроб у районах Вовчанська та Зеленого.
На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак противника. Українські сили оборони тримали оборону та відбивали штурми в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового, а також у напрямках Піщаного, Нової Кругляківки та Петропавлівки.
Оборонні дії тривають, ситуація перебуває під контролем українських військових.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 15 липня внаслідок ударів БпЛА по Харківщині пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, зафіксовано займання сухої трави.
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День не сприятиме спокійній роботі, а емоційна напруга може викликати хаос. Щоб уникнути сварок і необдуманих вчинків, краще присвятити час відпочинку та простим справам.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
З цього року 15 липня Україна відзначає День Української Державності.
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