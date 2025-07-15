Нічна атака дронів на Харківщині: палаючі будинки, поранена жінка, знищений приватний сектор (фото)

В ніч на 15 липня внаслідок ударів БпЛА по Харківщині пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, зафіксовано займання сухої трави.
У ніч на 15 липня Харківщина зазнала чергової атаки ударних безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У Куп'янському районі, в селищі Приколотне, внаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування приватних будинків і господарських споруд. Загалом згоріло два житлових будинки та чотири господарські будівлі на площі 300 кв. м. Постраждала 68-річна жінка.
У місті Чугуїв зафіксовано влучання дронів у дві будівлі, а також займання сухої трави на площі 2 гектари. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
На місцях працювали рятувальники ДСНС, включаючи піротехнічні й медичні підрозділи, які проводили ліквідацію наслідків ударів та допомогу місцевим мешканцям.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу на Харківщині рятувальники здійснили 62 виїзди, гасили пожежі після обстрілів, працювали на допомогу населенню та вилучали боєприпаси.
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