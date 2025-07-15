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15.07.2025  08:11   Рита Парфенова

Нічна атака дронів на Харківщині: палаючі будинки, поранена жінка, знищений приватний сектор (фото)

В ніч на 15 липня внаслідок ударів БпЛА по Харківщині пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, зафіксовано займання сухої трави.

На Харківщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено будинки та господарчі споруди

У ніч на 15 липня Харківщина зазнала чергової атаки ударних безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Куп'янському районі, в селищі Приколотне, внаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування приватних будинків і господарських споруд. Загалом згоріло два житлових будинки та чотири господарські будівлі на площі 300 кв. м. Постраждала 68-річна жінка.

На Харківщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено будинки та господарчі споруди

У місті Чугуїв зафіксовано влучання дронів у дві будівлі, а також займання сухої трави на площі 2 гектари. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На Харківщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено будинки та господарчі споруди

На місцях працювали рятувальники ДСНС, включаючи піротехнічні й медичні підрозділи, які проводили ліквідацію наслідків ударів та допомогу місцевим мешканцям.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  за останню добу на Харківщині рятувальники здійснили 62 виїзди, гасили пожежі після обстрілів, працювали на допомогу населенню та вилучали боєприпаси.

пожежі на Харківщині внаслідок нічної атаки дронів

пожежі на Харківщині внаслідок нічної атаки дронів

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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