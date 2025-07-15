15.07.2025 08:02 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини ліквідували 32 пожежі

За останню добу на Харківщині рятувальники здійснили 62 виїзди, гасили пожежі після обстрілів, працювали на допомогу населенню та вилучали боєприпаси.

Із 14 по 15 липня рятувальники здійснили 62 оперативних виїзди. Із них 32 — на гасіння пожеж, шість з яких стали наслідком ворожих обстрілів у Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Упродовж доби також ліквідовано 12 пожеж у природних екосистемах на площі понад 7 гектарів. Наразі тривають роботи з гасіння ще шести лісових пожеж у Ізюмському районі.

Крім того, піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові 14 липня близько 14:00 зафіксовано чергову атаку дронами.