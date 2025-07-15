    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківщини ліквідували 32 пожежі
15.07.2025  08:02   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини ліквідували 32 пожежі

За останню добу на Харківщині рятувальники здійснили 62 виїзди, гасили пожежі після обстрілів, працювали на допомогу населенню та вилучали боєприпаси.

рятувальник дснс

Із 14 по 15 липня рятувальники здійснили 62 оперативних виїзди. Із них 32 — на гасіння пожеж, шість з яких стали наслідком ворожих обстрілів у Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Упродовж доби також ліквідовано 12 пожеж у природних екосистемах на площі понад 7 гектарів. Наразі тривають роботи з гасіння ще шести лісових пожеж у Ізюмському районі.

Крім того, піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові 14 липня близько 14:00 зафіксовано чергову атаку дронами.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.07 Надзвичайні події Нічна атака дронів на Харківщині: палаючі будинки, поранена жінка, знищений приватний сектор (фото) 11.07 Надзвичайні події У Харкові після атаки дронів виникли масштабні пожежі: фото наслідків з місця подій 10.07 Надзвичайні події У трьох районах Харківщини триває ліквідація масштабних лісових пожеж (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 