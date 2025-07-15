Рятувальники Харківщини ліквідували 32 пожежі

За останню добу на Харківщині рятувальники здійснили 62 виїзди, гасили пожежі після обстрілів, працювали на допомогу населенню та вилучали боєприпаси.
Із 14 по 15 липня рятувальники здійснили 62 оперативних виїзди. Із них 32 — на гасіння пожеж, шість з яких стали наслідком ворожих обстрілів у Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Упродовж доби також ліквідовано 12 пожеж у природних екосистемах на площі понад 7 гектарів. Наразі тривають роботи з гасіння ще шести лісових пожеж у Ізюмському районі.
Крім того, піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові 14 липня близько 14:00 зафіксовано чергову атаку дронами.
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День не сприятиме спокійній роботі, а емоційна напруга може викликати хаос. Щоб уникнути сварок і необдуманих вчинків, краще присвятити час відпочинку та простим справам.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
З цього року 15 липня Україна відзначає День Української Державності.
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