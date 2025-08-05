05.08.2025 19:00 Дмитро Колонєй

Харківські ветерани та рятувальники вибороли десятки нагород на змаганнях у столиці України

Представники Слобожанської бригади «Скіф» та Харківського гарнізону ДСНС взяли участь у турнірі «Київ Незламний».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у столиці України відбулися змагання для ветеранів війни та діючих військовослужбовців «Київ Незламний». Харківську область тралиційно серед лідерів й представила найбільшу кількість учасників - 27 ветеранів з різних підрозділів Сил оборони, серед яких понад половину склали бійці саме нашої 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

Учасники змагалися в особистому заліку у таких адаптивних видах спорту:

жим штанги лежачи (60 і 100 кг серед чоловіків, 30 та 50 кг серед жінок)

веслування на тренажері 100 метрів

ейрбайку 30 ккал

ривок та жим гирі вагою 16 і 24 кг

стрільбі з лука.

Слобожанські «Скіфи» гідно представили Харківську область. В особистому заліку команда області здобула 33 призових місця, серед яких 20 – саме у Слобожанських гвардійців:

1 місце - 7 медалей

2 місце - 8 медалей

3 місце - 5 медалей

Як зазначив зазначив начальник фізичної культури та спорту бригади офіцер Сергій Кіяшко, з кожними змаганнями все більше і більше ветеранів війни долучаються до реабілітації через заняття спортом. У 5 Слобожанській бригаді ми довели, що саме спорт є найефективнішим та всім доступним методом і психологічної, і фізичної реабілітації», -

Харківські рятувальники успішно виступили на змаганнях «Київ Незламний»! У столичному парку «Муромець» відбулися II та III етапи фізкультурно-оздоровчого заходу «Київ Незламний», організованого Федерацією стронгмену України. Участь у змаганнях взяли 30 рятувальників із підрозділів ДСНС із 7 областей України та курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Харківський гарнізон ДСНС представляли 4 найсильніших стронгмени. У підсумку харків’яни здобули 2 медалі в індивідуальних змаганнях у категорії «Мілітарі». 1 місце у підйомі станової тяги вагою 150 кг («тяга Акселя») посів пожежний-рятувальник Андрій Новохацький.

3 місце виборов його колега Руслан Новохатський у дисципліні Strongman.