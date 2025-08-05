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05.08.2025  19:00   Дмитро Колонєй

Харківські ветерани та рятувальники вибороли десятки нагород на змаганнях у столиці України

Представники Слобожанської бригади «Скіф» та Харківського гарнізону ДСНС взяли участь у турнірі «Київ Незламний».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у столиці України відбулися змагання для ветеранів війни та діючих військовослужбовців «Київ Незламний». Харківську область тралиційно серед лідерів й представила найбільшу кількість учасників - 27 ветеранів з різних підрозділів Сил оборони, серед яких понад половину склали бійці саме нашої 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.
 
 
Учасники змагалися в особистому заліку у таких адаптивних видах спорту:
  • жим штанги лежачи (60 і 100 кг серед чоловіків, 30 та 50 кг серед жінок)
  • веслування на тренажері 100 метрів
  • ейрбайку 30 ккал 
  • ривок та жим гирі вагою 16 і 24 кг
  • стрільбі з лука.
 
 
Слобожанські «Скіфи» гідно представили Харківську область. В особистому заліку команда області здобула 33 призових місця, серед яких 20 – саме у Слобожанських гвардійців:
  • 1 місце - 7 медалей
  • 2 місце - 8 медалей 
  • 3 місце - 5 медалей 
 
Як зазначив зазначив начальник фізичної культури та  спорту бригади офіцер Сергій Кіяшко, з кожними змаганнями все більше і більше ветеранів війни долучаються до реабілітації через заняття спортом. У 5 Слобожанській бригаді ми довели, що саме спорт є найефективнішим та всім доступним методом і психологічної, і фізичної реабілітації», - 
Харківські рятувальники успішно виступили на змаганнях «Київ Незламний»!
 
 
 
У столичному парку «Муромець» відбулися II та III етапи фізкультурно-оздоровчого заходу «Київ Незламний», організованого Федерацією стронгмену України.
 
 
Участь у змаганнях взяли 30 рятувальників із підрозділів ДСНС із 7 областей України та курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Харківський гарнізон ДСНС представляли 4 найсильніших стронгмени.
 
 
 
У підсумку харків’яни здобули 2 медалі в індивідуальних змаганнях у категорії «Мілітарі».
 
  • 1 місце у підйомі станової тяги вагою 150 кг («тяга Акселя») посів пожежний-рятувальник Андрій Новохацький.
  • 3 місце виборов його колега Руслан Новохатський у дисципліні Strongman.

 

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