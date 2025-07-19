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19.07.2025  08:09   Рита Парфенова

У харківській багатоповерхівці сталася пожежа — врятовано 10 людей (фото)

На вулиці Нескорених у Харкові згоріла квартира у 12-поверхівці. Рятувальники евакуювали мешканців.

пожежа в багатоповерхівці на Нескорених

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У ніч на 19 липня в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Нескорених, 4 у Харкові сталася пожежа. Загоряння виникло у квартирі на шостому поверсі.

Перші підрозділи ДСНС прибули на місце о 23:51. На той момент із вікон квартири вже виривалося полум’я, існувала загроза поширення вогню на сусідні помешкання.

пожежа в багатоповерхівці на Нескорених

Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та у щільному задимленні провели евакуацію мешканців. Вдалося врятувати 10 осіб, серед яких були люди похилого віку.

Площа пожежі склала близько 50 кв. м. Полум’я вдалося локалізувати в межах однієї квартири. Пожежу повністю ліквідували о 02:43.

На місці події працювали також психологи ДСНС, які надавали допомогу евакуйованим мешканцям. Причини загоряння наразі з’ясовуються.

пожежа в багатоповерхівці на Нескорених

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 липня у селі Федорівка Куп’янського району через атаку ворожих БпЛА зайнялися господарчі споруди та суха трава. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, житлові будинки не постраждали.

пожежа в багатоповерхівці на Нескорених

пожежа в багатоповерхівці на Нескорених

пожежа в багатоповерхівці на Нескорених

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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