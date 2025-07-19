У харківській багатоповерхівці сталася пожежа — врятовано 10 людей (фото)

На вулиці Нескорених у Харкові згоріла квартира у 12-поверхівці. Рятувальники евакуювали мешканців.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У ніч на 19 липня в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Нескорених, 4 у Харкові сталася пожежа. Загоряння виникло у квартирі на шостому поверсі.
Перші підрозділи ДСНС прибули на місце о 23:51. На той момент із вікон квартири вже виривалося полум’я, існувала загроза поширення вогню на сусідні помешкання.
Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та у щільному задимленні провели евакуацію мешканців. Вдалося врятувати 10 осіб, серед яких були люди похилого віку.
Площа пожежі склала близько 50 кв. м. Полум’я вдалося локалізувати в межах однієї квартири. Пожежу повністю ліквідували о 02:43.
На місці події працювали також психологи ДСНС, які надавали допомогу евакуйованим мешканцям. Причини загоряння наразі з’ясовуються.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 липня у селі Федорівка Куп’янського району через атаку ворожих БпЛА зайнялися господарчі споруди та суха трава. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, житлові будинки не постраждали.
Комментариев: 0
Прагнення до самореалізації та визнання буде сильним, люди намагатимуться досягти успіху будь-якою ціною. Хороший час для пошуку підтримки впливових людей чи нових можливостей.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. З ночі та до обіду триватимуть сильні дощі з грозами. Після обіду опади послабшають — дощ буде дрібним і припиниться лише під вечір.
19 липня в Україні відзначають День тренера.
влажность:
давление:
ветер: