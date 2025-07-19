19.07.2025 07:30 Рита Парфенова

19 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

19 липня в Україні відзначають День тренера.

Вперше ідея цього професійного спортивного свята з'явилася в 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України. До 2021 року свято відзначалося 30 жовтня. Ці липневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.



26 січня 2021 Уряд погодив проект Указу Президента України «Про День тренера». Згодом, 24 червня 2021 року, був підписаний Указ Президента №263/2021, в якому наголошувалося "Установити в Україні професійне свято - День тренера, яке відзначати щороку 19 липня".



Дата 19 липня для святкування цього свята обрано, оскільки цього дня 1996 року в Олімпійських іграх вперше взяла участь окрема команда незалежної України.

Яке православне (християнський) свято сьогодні

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобної Макрини, сестри Василія Великого.



У день святої Мокрини святкували останній день літа. Приповідка каже: «Свята Мокрина осінь приносить». Дощі обіцяли хороший урожай: «Коли на Мокрини дощ, уродиться жито», а також багато горіхів у лісі.



Якщо день був сухим, жінки проводили ритуал викликання дощу, «робили Мокрини». Шукали дівчину, народжену 19 липня, вбирали її у святкову сукню та давали колоски хліба, щоб віднести їх до річки для викликання дощу. Якщо день був дощовим, іменинницям не можна було виходити на вулицю, щоб не спричинити зливу.



Наші пращури помітили, що погана погода в цей день передвіщає таку ж осінь. Раділи дню Макріни також через зникнення комах, зокрема оводів.



Цього дня заборонялося проливати кров, оскільки вірили, що вона перейде на нащадків. Бійки та будь-які конфлікти були під забороною, щоб уникнути нещасть. Не дозволялося продавати конину, солити огірки, капусту, заводити квас та рибалити, оскільки чоловікам заборонялися перебувати біля річок через жіночі обряди.



За Юліанським календарем, 19 липня православні вшановують преподобного Сісоя Великого.



Наші пращури вірили, що роса в цей день має особливу силу і цілющі властивості, тому намагалися встати раніше та пройти вранці босоніж мокрою травою і прогнати по ній худобу.



«Якщо красна дівчина нею вмиється - бути їй весь вік молодою, та рум'яною. Якщо мужик, що втомився від літньої пристрасті, приляже з ранку на траву - сам не помітить, звідки сили візьмуться. А якщо дитина на росному лузі повеселяться від душі – жодна хвороба до нього не пристане», – говорили в народі.

Знали про корисні властивості сисоївської роси та досвідчені знахарі. Рано-вранці виходили вони на луг, збирали дорогоцінну вологу і зберігали її весь рік. Росою лікували хвороби очей, розтирали суглоби, робили примочки для обличчя. А якщо змішати її з цілющими травами - вийде сильні зілля.

Також намагалися закінчити всі польові роботи перед дощами, які починали йти до кінця місяця. Крім того, варили варення із чорної смородини.

Що не можна робити:

вирушати на полювання – удачі не буде.

робити щось поспіхом – може спіткати невдача.

Також цього дня

В 1650 турецький посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.



1695 – у Великій Британії у популярній збірці «Як покращити господарство та торгівлю» публікуються перші шлюбні оголошення. Причому мета матримоніальних планів охочих одружитися цілком відповідала назві видання: «Джентльмен 30 років від народження, який оголошує, що він має значний стан, бажає одружитися з молодою жінкою зі станом приблизно 3 000 фунтів і готовий укласти з цього приводу відповідний контракт», «Молода людина 25 років, яка має прибуткову справу, якій батько готовий виділити 1 000 фунтів, охоче одружився б, що відповідає його становищу. Батьки виховали його у вірі, і він відрізняється тверезою поведінкою».



1799 – знайдено Розетський камінь, завдяки якому Шампольйону вдалося розшифрувати давньоєгипетську мову.



1814 - англійський мореплавець М. Флайндерз у своїй книзі вперше назвав Зелений континент Австралією (через 24 години після публікації книги він помер).



1814 – народився Семюель Кольт, винахідник шестизарядного револьвера.



1822 – французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.



1834 – народився Едгар Дега, французький художник, графік та скульптор.



1908 – у Лондонському соборі Святого Павла єпископ, благословляючи Олімпіаду (першу із трьох у Лондоні), вимовив фразу: «Головне – не перемога, а участь».



1926 – Катеринослав перейменований на Дніпропетровськ. А з травня 2016-го в рамках виконання закону про декомунізацію місто почало називатися Дніпро.



1971 – народився Віталій Кличко, український боксер суперважкої вагової категорії, Чемпіон світу з боксу, нині мер Києва.



1976 – народився Бенедикт Камбербетч, британський актор театру, кіно та телебачення («Шерлок»).

1980 – у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

2022 – Албанія та Північна Македонія розпочали перемовини про вступ до ЄС.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Ганна, Григорій, Дмитро, Євгенія, Роман, Степан.



за Юліанським календарем: Анатолій, Андрій, Антон, Архіп, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Інокентій, Марина, Марфа (Марта), Олександр, Уляна (Юліана), Федір, Фелікс, Юхим.