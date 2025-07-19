Вовчанськ і Куп’янщина знову під вогнем: ЗСУ стримують штурми ворога на Харківщині

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби окупанти здійснили десять атак.
На Харківському напрямку тривають бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських військ у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше.
Водночас на Куп’янському напрямку зафіксовано чотири ворожі атаки. Сили оборони відбили спроби прориву поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що За добу російські війська атакували територію Харківської області різними видами озброєння. Пошкоджень зазнали будинки, інфраструктура та залізниця. Обійшлося без жертв.
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