19.07.2025 09:17 Рита Парфенова

Дев’ять пожеж через обстріли ліквідували рятувальники Харківщини

Протягом доби в Богодухівському, Куп’янському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області вогнеборці загасили дев’ять пожеж, спричинених ворожими ударами.

За останню добу підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 53 оперативних виїзди, із них 32 — на ліквідацію пожеж, 9 з яких стали наслідком ворожих обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Богодухівському районі трава зайнялася біля міста Богодухів (500 м²) та в селі Леськівка (1000 м²).

В Ізюмському районі вогонь охопив трав’яні масиви за межами села Вище Солоне (2,5 га), у селі Пашкове (0,5 га) та господарчу споруду в селі Андріївка (60 м²).

На Куп’янщині трава горіла поблизу села Шевченкове (3 га), а в селі Федорівка згоріли три господарчі будівлі (200 м²).

У Харківському районі поблизу Нової Водолаги зайнялася стерня та солома в валках на площі 2 га. Постраждалих немає.

Крім пожеж, рятувальники провели 5 аварійно‑рятувальних робіт, 3 обстеження після обстрілів, 12 виїздів за викликами населення та комунальників та чергували раз.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 липня у селі Федорівка Куп’янського району через атаку ворожих БпЛА зайнялися господарчі споруди та суха трава. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, житлові будинки не постраждали.