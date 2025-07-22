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22.07.2025  08:29   Рита Парфенова

Після удару дронів на Харківщині горіла адмінбудівля

За добу рятувальники Харківщини ліквідували 22 пожежі, одна з яких виникла після удару російських БпЛА по Куп’янському району.

Підсереднє
На фото: с. Підсереднє Куп'янського району
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.\
 
Упродовж доби з 21 по 22 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативних виїзди. Зокрема, 22 з них – на гасіння пожеж, 4 – на аварійно-рятувальні роботи, ще 11 – для надання допомоги населенню та комунальним службам. Один виїзд був пов’язаний з обстеженням території після обстрілу, а 6 – інші завдання.
 
У Куп’янському районі сталася пожежа, спричинена російським обстрілом. Вдень російські війська атакували село Підсереднє Великобурлуцької громади, застосувавши безпілотники типу «Молнія». Внаслідок влучань по двоповерховій адміністративній будівлі виникла пожежа площею близько 500 м². На щастя, обійшлося без постраждалих.
 
Також за добу сталося 10 займань у природних екосистемах – вогонь охопив загальну площу понад 4 га. Крім того, під час побутової пожежі загинула одна людина.
 
Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 104 вибухонебезпечні предмети.
 
У той же день у селі Вербівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 1995 року народження. Потерпілого госпіталізовано.
 
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Раніше РЕДПОСТ  писав, що минулої доби окупанти безрезультатно штурмували позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Куп’янська, Кам’янки та ще кількох населених пунктів Харківщини.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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