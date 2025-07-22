На Харківщині ворог здійснив 13 атак на двох напрямках

Окупанти безрезультатно штурмували позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Куп’янська, Кам’янки та ще кількох населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби російські війська здійснили шість спроб наступу. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки, Строївки, Западного та Кутьківки. Усі атаки були безрезультатними – українські підрозділи успішно стримали противника.
На Куп’янському напрямку зафіксовано сім штурмів. Сили оборони відбивали атаки в районах населених пунктів Голубівка, Куп’янськ, Піщане, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Богуславки.
В усіх випадках російським окупантам не вдалося досягти тактичного успіху. Ситуація на фронті залишається контрольованою.
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