22.07.2025 09:27

Харківські трековики зупинилися за крок від п’єдесталу молодіжного чемпіонату Європи

На чемпіонаті Європи з велоспорту на треку в Португалії спортсмени з Харкова Алла Білецька та Валентин Варгаракін тричі фінішували четвертими, поступившись суперникам буквально долями секунди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

У португальській Анадії з 15 по 20 липня відбувся чемпіонат Європи з велоспорту на треку серед молоді та юніорів. У складі збірної України традиційно потужно виступили харківські спортсмени.

«Динамівка» Алла Білецька, яка раніше вже здобувала бронзові медалі на молодіжних Євро-2023 і 2024, цього разу двічі зупинилася за крок до нагород – у кейрині та індивідуальному спринті вона фінішувала четвертою. У гіті на 500 метрів Алла показала п’ятий результат. У кожній дисципліні харків’янці не вистачило буквально долей секунди, щоб потрапити на п’єдестал.

Не менш яскраво проявив себе ще один харків’янин – Валентин Варгаракін. У змаганнях кейриністів він також показав четвертий результат серед молоді.

Попри відсутність медалей, обидва спортсмени продемонстрували високий рівень і залишилися серед найсильніших трековиків Європи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram