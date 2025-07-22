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22.07.2025  09:27   

Харківські трековики зупинилися за крок від п’єдесталу молодіжного чемпіонату Європи

На чемпіонаті Європи з велоспорту на треку в Португалії спортсмени з Харкова Алла Білецька та Валентин Варгаракін тричі фінішували четвертими, поступившись суперникам буквально долями секунди.

Алла Білецька та Валентин Варгаракін

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.
 
У португальській Анадії з 15 по 20 липня відбувся чемпіонат Європи з велоспорту на треку серед молоді та юніорів. У складі збірної України традиційно потужно виступили харківські спортсмени.
 
«Динамівка» Алла Білецька, яка раніше вже здобувала бронзові медалі на молодіжних Євро-2023 і 2024, цього разу двічі зупинилася за крок до нагород – у кейрині та індивідуальному спринті вона фінішувала четвертою. У гіті на 500 метрів Алла показала п’ятий результат. У кожній дисципліні харків’янці не вистачило буквально долей секунди, щоб потрапити на п’єдестал.
 
Не менш яскраво проявив себе ще один харків’янин – Валентин Варгаракін. У змаганнях кейриністів він також показав четвертий результат серед молоді.
 
Попри відсутність медалей, обидва спортсмени продемонстрували високий рівень і залишилися серед найсильніших трековиків Європи.
 
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Тэги:  спорт, харків
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