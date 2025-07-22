22.07.2025 09:57 Рита Парфенова

Внаслідок атаки дронів по Ізюму зайнялася пожежа – пошкоджено складське приміщення

Сьогодні в Ізюмі зафіксовано два влучання ворожих БПЛА. Уражено порожній склад, виникла пожежа. Даних про постраждалих наразі немає.

У вівторок, 22 липня, російські війська атакували Ізюм із застосуванням безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську МВА.

За попередніми даними, зафіксовано два влучання. Під удар потрапило складське приміщення, яке наразі не використовується. Внаслідок атаки виникла пожежа, на місці працюють рятувальні служби.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу російські війська обстріляли сім населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей, серед них – дві жінки літнього віку.