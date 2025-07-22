22.07.2025 10:16 Рита Парфенова

Поліція фіксує наслідки ворожих атак: на Харківщині поранено двох цивільних (фото)

Унаслідок чергових обстрілів Харківської області поранення отримали дві жінки. Російські війська били по житлових районах, застосовуючи керовані авіабомби, дрони та артилерію. Поліція задокументувала 69 фактів пошкоджень і відкрила нові кримінальні провадження.

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Проти мирного населення застосовували керовані авіабомби, артилерію, дрони-камікадзе та FPV-дрони.

У Богодухівському районі внаслідок атаки з FPV-дрона постраждала 68-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення й була госпіталізована. Також пошкоджено цивільний автомобіль.

У Куп’янську внаслідок ударів керованими авіабомбами пошкоджено багатоквартирний будинок, будівлі комунального підприємства, навчального закладу, адміністративні об’єкти та автівки. Поранення дістала місцева мешканка.

У Дергачівській громаді зафіксовано влучання у житловий сектор — пошкоджено будинок.

Поліція Харківщини за добу здійснила 69 оглядів місць подій та відкрила три кримінальні провадження за фактами збройної агресії рф.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі вже задокументували 25 666 воєнних злочинів на території області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу російські війська обстріляли сім населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей, серед них – дві жінки літнього віку.