22.07.2025 12:37 Рита Парфенова

Ґвалтівника двох рідних доньок з Харківщини засуджено до довічного увʼязнення

На Харківщині викрито та засуджено чоловіка, якмий протягом двох років ґвалтував доньок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, в одному з населених пунктів Лозівського району чоловік з весни 2022 року систематично ґвалтував своїх доньок. Потерпілим дівчатам на момент початку вчинення злочину було 9 і 13 років. Дії сексуального характеру чоловік робив, коли залишався з доньками наодинці та в подальшому наказував нікому не повідомляти про це.

У жовтні 2024 року правоохоронці викрили його. На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою.

На суді ґвалтівник вину не визнав. Втім, беззаперечними доказами його провини стали послідовні свідчення потерпілих, результати судово-медичних та психологічних експертиз, відеозаписи слідчих експериментів, а також висновок поліграфа, який засвідчив неправдивість пояснень обвинуваченого та підтвердив його причетність до злочинів.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 43-річного чоловіка у зґвалтуванні двох його малолітніх доньок (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України). Йому призначили покарання у виді довічного позбавлення волі. Також ухвалено рішення про внесення відомостей стосовно засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Триває строк на апеляційне оскарження.

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